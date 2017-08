Mehr als die Hälfte der Syrer musste ihre Häuser verlassen. Während vielerorts noch gekämpft wird, plant die Regierung schon für die Zeit danach. Es soll nicht nur neue Straßen geben, sondern eine neue Gesellschaft.

Wenn es Nacht wird in Aleppo gleicht das Viertel unterhalb der alten Zitadelle einer Geisterstadt. Kaum ein Licht brennt hinter den ausgebombten, leeren Fenstern. Kaum ein Schritt hallt vom Kopfsteinpflaster wieder in der früheren Millionenstadt. Nur das Rattern des Rolltores weht durch die Straßen, wenn Abu Adel seinen kleinen Kiosk schließt. Dann geht er zwei Stockwerke höher in sein neues Zuhause.

Knapp hinter dem Haus verlief bis vor wenigen Monaten die Frontlinie. Große Teile des historischen Marktes liegen in Trümmern. Als Abu Adel mit seiner Familie aus dem Umland von Aleppo vor dem IS flieht, wohnt kaum noch jemand in der Gegend. "Ich habe mich am Anfang gefühlt wie ein Tier", sagt der ältere Mann. "Es gab kein Wasser, keinen Strom." Seit das syrische Militär die Rebellen aber vertrieben und Ost-Aleppo befreit habe, gehe es bergauf. "Ich habe meinen Kiosk hier auch aufgemacht, damit die Menschen sehen, dass man hier wieder gut leben kann."

Seit die Rebellen im Dezember vergangenen Jahres Aleppo verlassen haben sind nach UN-Angaben schon mehr als 200.000 Menschen in die zum Teil völlig zerstörten Gebiete in Ost-Aleppo zurückgekehrt. Und nicht alle haben vorher dort gewohnt. Auch Abu Adel hat mit seiner Familie eine Wohnung in Aleppos Altstadt besetzt, die er verlassen vorgefunden hatte.

Die Gesellschaft in Syrien verändert sich durch den Krieg. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat wegen Kämpfen und Vertreibungen ihre Häuser verlassen. Ein großer Teil floh ins Ausland, Millionen andere sind innerhalb Syriens umgesiedelt. Ganze Städte und Landstriche werden neu zusammengesetzt. Während der Krieg noch in vielen Teilen des Landes wütet, plant die Führung in Damaskus schon die Zukunft des Landes und den Wiederaufbau. Nichtregierungsorganisationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...