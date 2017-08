BARCELONA (dpa-AFX) - Mitten in der Urlaubssaison ist das Sicherheitspersonal am Flughafen von Barcelona am Montag in einen unbefristeten Streik getreten. Jedoch sei es zunächst nicht zu längeren Wartezeiten gekommen, weil die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) damit beauftragt worden sei, die Kontrollen der Passagiere zu übernehmen, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press. Schon seit Tagen war es am Airport El Prat zu mehreren mehrstündigen Teilstreiks gekommen, die mitunter zu langen Schlangen an den Gepäckkontrollen geführt hatten.

Die Streikenden fordern vom privaten Sicherheitsunternehmen Eulen unter anderem eine Aufstockung des Personals und bessere Arbeitsbedingungen. Alle Verhandlungen, an denen auch Vertreter der Regierung als Vermittler teilnahmen, verliefen bisher ergebnislos. In Barcelona sollten am Montag rund 500 Flüge mit insgesamt 91 800 Passagieren starten./cfn/DP/stb

