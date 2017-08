-------------------------------------------------------------- JETZT ABSTIMMEN http://ots.de/5zQmN --------------------------------------------------------------



Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Shortlist für den PR-Bild Award 2017 steht fest. Ab sofort kann die Öffentlichkeit über die besten PR-Bilder des Jahres abstimmen. Eine Jury aus Medien- und PR-Experten nominierte 60 Motive für die Shortlist. Insgesamt wurden rund 1.000 Bilder in sechs Kategorien eingereicht. In diesem Jahr vergibt die dpa-Tochter news aktuell gemeinsam mit dem Magazin "pressesprecher" den bekannten Branchenpreis bereits zum zwölften Mal.



"Visuelles Storytelling wird immer professioneller. Davon konnte sich die Jury in diesem Jahr überzeugen. Mal faszinieren die eingereichten Bilder durch ihre handwerkliche Qualität, mal besticht die Geschichte, die sie erzählen", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Award. "Mit unserem Preis wollen wir den Stellenwert der PR-Fotografie weiter stärken. Denn visuelle Kommunikation ist heute facettenreicher denn je. Und auch mit wenig Budget entstehen manchmal die besten PR-Bilder."



Die Jury des PR-Bild Award setzt sich aus hochkarätigen Mitgliedern zusammen. In diesem Jahr zählen unter anderem Sebastian Vesper (Oberauer), Hans-Peter Junker (VIEW), Frank Behrendt (Serviceplan), Deutschlands bekanntester Make-up Artist Boris Entrup (Maybelline New York) sowie Matthias Wesselmann (fischerAppelt) zur Besetzung.



Der PR-Bild Award wird in Zusammenarbeit mit news aktuell Schweiz und APA-OTS aus Österreich verliehen. Medienpartner sind das Magazin "pressesprecher", der Branchendienst "Horizont" und das Schweizer Wirtschaftsmagazin der Kommunikation "persönlich". Bis zum 13. Oktober läuft die öffentliche Abstimmung auf www.pr-bild-award.de. Die Gewinner werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 23. November in Hamburg bekannt gegeben.



Die Shortlist 2017:



Porträt: humedica e. V. / D Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH / D abstract I-Motion GmbH / D Cap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. / D Pixolli Studios / D upart Werbung & Kommunikation / A Schnyder Werbung AG / CH Médecins Sans Frontières / Ärzte ohne Grenzen (MSF) / CH



NGO-Foto: Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. / D Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. / D Johanniter-Auslandshilfe der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. / D Stiftunglife / D Aktion Deutschland Hilft / D Caritas international / D Save the Children / CH Cap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. / D



Social-Media-Foto: Klinikum Dortmund / D Schnyder Werbung AG / CH HEIMAT, Berlin / D Flughafen Hamburg GmbH / D Polizei Mainz, Land Rheinland-Pfalz / D Spreadvertise GbR / D Redaktion der Bundeswehr / D KARKALIS COMMUNICATIONS GMBH / D ebm-papst / D



Stories & Kampagnen: Flughafen Hamburg GmbH / D DAK-Gesundheit / D Victorinox AG / CH Genossenschaft Migros Zürich / CH Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH / D Umicore AG & Co. KG / D Schweiz Tourismus / CH Lufthansa / D Alfred Kärcher GmbH & Co. KG / D



Lifestyle: Burlington / D denkwerk GmbH / D Schweiz Tourismus / CH Rosenthal GmbH / D Schnyder Werbung AG / CH KARE Design GmbH / D Stiftung Museum Kunstpalast / D Texas Tourism c/o Lieb Management & Beteiligungs GmbH / D Adam Opel GmbH / D



Reisen: Team Code Zero Public Relations / D Schnyder Werbung AG / CH Beach / D cybertours-x Verlag / D Porsche Consulting GmbH / D COMEO Dialog Werbung PR / D Tourismusverband Waldheimat-Steirischer Semmering / A achtung! / D Sehnsucht-Berlin / Sebastian Burgold / D



Jury des PR-Bild Award: Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich" Frank Behrendt, Co-Geschäftsführer Serviceplan Public Relations Susanne Dopp, Account Manager bei KPRN network Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York Lars Haider, Chefredakteur Hamburger Abendblatt Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit, Procter & Gamble Gruppe DACH Jens Hungermann, Leitender Redakteur pressesprecher Katrin Jahns, Head of Press & Blogger Relations bei Makerist Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW Harald Schneider, Leiter Bildredaktion APA Sebastian Schneider, Fotograf und Head of visual PR & Sales der PPR Media Relations Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Medienfachverlag Oberauer, Leiter Büro Berlin Ferdinand von Reinhardstoettner, Social Media Officer, Telefónica Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt



OTS: news aktuell GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6344 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6344.rss2



Pressekontakt: news aktuell GmbH Jens Petersen Leiter Konzernkommunikation Telefon: 040/4113 - 32843 petersen@newsaktuell.de http://twitter.com/jenspetersen