Mit einem kräftigen Plus dürfte die Wall Street in die neue Woche starten und damit die positive Tendenz vom Freitag fortsetzen. Dass sich der Konflikt um Nordkorea am Wochenende nicht noch weiter verschärft hat, sorgt für etwas Optimismus. Ablenkung durch neue US-Daten gibt es dagegen nicht, die Agenda ist zu Wochenbeginn leer. "Mit dem Fehlen neuer Daten stehen vor allem die Aussagen zwischen den USA und Nordkorea im Fokus des Marktes", heißt es von der Nordea. "Falls sich die Diplomatie und das rationale Denken durchsetzen sollten, ist mit einer Rückkehr der Risikofreude an die Aktienmärkte zu rechnen", so die Analysten weiter.

Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,6 Prozent. Neue Konjunkturdaten aus Asien ergaben ein gemischtes Bild. In China blieb die Industrieproduktion im Juli etwas hinter den Prognosen, in Japan wuchs dagegen die Wirtschaft im zweiten Quartal 2017 kräftiger als erwartet. Es war bereits das sechste Quartal in Folge mit Wachstum.

Die zurückgehende Nervosität bei den Anlegern zeigt sich auch am Devisenmarkt. Der als "sicherer Hafen" geltende Yen wertet weiter ab. Der Dollar kostet aktuell 109,64 Yen, nach Ständen um 109 Yen am Freitag. Der Euro tendiert dagegen wenig verändert über der Marke von 1,18 Dollar seitwärts. Auch der Goldpreis zeigt sich mit Abgaben. Die Feinunze reduziert sich um 0,6 Prozent auf 1.281 Dollar.

Wichtige Daten stehen erst im weiteren Verlauf der Handelswoche an. Dabei dürften sich die Augen der Investoren vor allem auf das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Juli am Mittwoch richten. Am Freitag hatten überraschend niedrige Verbraucherpreise die Hoffnung genährt, dass die US-Notenbank sich mit weiteren Zinserhöhungen Zeit lasen dürfte, denn die Inflation in den USA liegt noch immer unter dem Ziel der US-Notenbank von 2 Prozent.

Auch auf der Unternehmensseite herrscht zu Wochenbeginn weitgehend Ruhe. Am Dienstag wird Home Depot einen Blick in die Bücher gewähren, am Mittwoch folgen Cisco Systems und am Donnerstag Wal-Mart.

