Die Industrieproduktion Chinas legte zwar zu, allerdings nicht so stark wie erwartete. Für das dritte Quartal rechnen Experten mit einer harten Landung der Wirtschaft, die im zweiten Quartal noch um 6,9 Prozent wuchs.

In China haben Hoffnungen auf einen stärkeren Aufschwung einen kleinen Dämpfer erhalten. Die Industrieproduktion legte zu Beginn des dritten Quartals weniger stark zu als von Experten erwartet: Nach Regierungsangaben vom Montag stellten die Firmen im Juli 6,4 Prozent mehr her als vor Jahresfrist. Ökonomen hatten mit einem Zuwachs von 7,2 Prozent gerechnet, nachdem das Plus im Juni noch bei 7,6 Prozent gelegen hatte. Trotz der Abschwächung rechnen Experten nicht mit einer harten Landung der Wirtschaft, die im zweiten Quartal um 6,9 Prozent und damit überraschend stark gewachsen war.

