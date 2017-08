Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag deutliche Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.145 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,09 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Alle Titel im DAX stehen am Mittag im Plus. An der Spitze der Kursliste verzeichnen die Anteilsscheine der Commerzbank, der Deutschen Bank und von Eon die größten Gewinne. Die Aktien von Adidas, Fresenius Medical Care und Henkel rangieren gegenwärtig mit leichten Gewinnen am Ende der Liste.