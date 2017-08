FRANKFURT (Dow Jones)--RWE rechnet nach der Rückzahlung der Brennelementesteuer noch im Laufe des Jahres mit einer weiteren Zahlung in Höhe von rund 250 Millionen Euro durch den Bund. Dabei handelt es sich um Zinsen auf die erstattete Steuer, wie Konzernchef Rolf Martin Schmitz in einer Telefonkonferenz sagte. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Steuer im Juni für verfassungswidrig erklärt. RWE hatte daraufhin kurzfristig eine Rückzahlung in Höhe von 1,7 Milliarden Euro erhalten.

Allerdings erhöht die Erstattung auch den zu versteuernden Gewinn. RWE rechnet deshalb mit einer Steuerlast von 200 Millionen Euro in diesem Jahr. Die Hälfte der Summe kommt nach Schmitz' Angaben über die Gewerbesteuer Kommunen zugute, an denen RWE Standorte unterhält.

