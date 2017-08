Lieber Investor,

auch in den USA liegt der Kauf von Aktien auf Kredit auf einem Spitzenniveau. Die entscheidende Kennzahl ist an dieser Stelle das "Margin Debt im Verhältnis zum S&P 500". Sie gibt an, um wie viel die kreditfinanzierten Aktienkäufe stärker gestiegen sind als der S&P 500-Index selbst. Am Vorabend der Weltwirtschaftskrise waren bereinigt um die Inflation 81 Prozent mehr Aktien auf Kredit gekauft worden als Kursanstiege zu verzeichnen waren. Im Mai 2017 lag der Wert bei 93 ... (Dr. Bernd Heim)

