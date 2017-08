Unterföhring (ots) - - Sky berichtet täglich vom ATP-Turnier in Cincinnati, das Finale am Sonntag, 20.8. ab 22.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



In dieser Woche steht der letzte echte Härtetest vor den US Open auf dem Programm. Kurz vor dem Höhepunkt der nordamerikanischen Hartplatz-Saison in Flushing Meadows findet dort das siebte Masters-Turnier der Saison statt. Der Mann der Stunde ist Alexander Zverev, der zuletzt die Turniere in Washington D.C. und Montréal gewann. Mit dem zweiten Masters-Sieg seiner Karriere kämpfte sich der 20-jährige Deutsche auf Platz 7 der Weltrangliste vor und hat die Qualifikation für die ATP World Tour Finals im November in London so gut wie sicher.



Neben dem Deutschen gehen in Cincinnati auch Roger Federer und Rafael Nadal an den Start. Bereits vor dem Turnier steht fest, dass eine der beiden Tennis-Legenden nach dem Turnier an Platz 1 der Weltrangliste zurückkehren wird, da Andy Murray verletzungsbedingt passen muss. Zu den weiteren Teilnehmern in Cincinnati zählen unter anderem Milos Raonic, Dominic Thiem, Mischa Zverev sowie der Nürnberger Maximilian Marterer, der sich als Qualifikant ins Hauptfeld spielte.



Sky berichtet ab Montagabend 17.00 Uhr täglich live und exklusiv vom Masters-Turnier. Als Kommentatoren sind Marcel Meinert, der auch das Finale am 20. August kommentieren wird, Marc Hindelang, Adrian Grosser und Christina Graf im Einsatz.



Highlights auch frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Die Highlights aus Cincinnati sind am Montag, 21. August von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr ebenfalls frei empfangbar auf Sky Sport News HD zu sehen.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die Western & Southern Open in Cincinnati live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Montag, 14.8. ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Dienstag, 15.8. ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Mittwoch, 16.8. ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Donnerstag, 17.8. ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Freitag, 18.8., das Viertelfinale ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Samstag, 19.8., das Halbfinale ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Sonntag, 20.8., das Finale ab 22.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD (das Doppel-Finale bereits ab 18.15 Uhr live auf Sky Sport 1 HD)



Montag, 21.8. die Highlights aus Cincinnati ab 21.30 Uhr auf Sky Sport News HD



