Hannover - Wieder abwärtsgerichtet präsentierten sich die Renditen der Benchmarkanleihen in der vergangenen Woche: Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen fiel zeitweise unter 0,40%, die der US-Treasuries unter 2,20%, so die Analysten der Nord LB.Geopolitische Verunsicherungen würden für einen Zufluss in Safe Haven Assets sorgen. Gleichzeitig dürften sich die US-Notenbanker angesichts moderater Inflationsdaten mit Zinsschritten vorerst zurückhalten, was die Renditen drücke. Der Blick sei auf die anstehenden Wirtschaftsdaten gerichtet - vor allem in den USA stünden einige wichtige Indikatoren an. Zudem sollte ein Auge auf die Veröffentlichung der Protokolle der Notenbanksitzung der Federal Reserve und der EZB geworfen werden. (14.08.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...