Hannover - Ein Thema für die EZB könnte dieser Tage der starke US-Dollar sein, so die Analysten der Nord LB.Denn die Wechselkursbewegung bedeute, dass es schwieriger werde, Dynamik in die Preisentwicklung zu bekommen und belaste unter Umständen die Exportwirtschaft. Mario Draghi habe sich auf der Pressekonferenz nach der letzten Sitzung bedeckt gegeben: Es hätte einen Austausch zwischen den Notenbankern gegeben. Am 17. August werde das Protokoll der letzten EZB-Sitzung veröffentlicht, eventuell gebe es dann mehr Aufschluss. Natürlich werde auch in diesem Papier wieder auf Indizien hinsichtlich des Taperings zu achten sein. Diesbezüglich erwarten die Analysten der Nord LB aber kaum Erhellendes. (14.08.2017/alc/a/a)

