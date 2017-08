Mehr als 600 Prozent in einem Jahr - die Kryptowährung Bitcoin eilt von Rekord zu Rekord. Jetzt wurde sie aufgespalten, doch die Rallye scheint weiter zu gehen. Das Angebot ist doch aber begrenzt? Wie realistisch ist das alles? Spekulativ ist es - aber wer seit Jahresbeginn dabei ist, hat schon rund 400 Prozent Gewinn gemacht, im letzten Monat allein gut 60. Die Bitcoin-Rallye lässt viele erstaunen. Dabei ist das System völlig unkontrolliert - Bitcoins werden nicht an Börsen gehandelt sondern an Rechnern geschürft. Und irgendwann ist das Angebot ausgeschöpft. Was dann? Woher die Rallye? Antje Erhard auf dem Parkett.