Liebe Leser,

der Silberpreis war in diesem Jahr ganz bestimmt kein Freund von kurz-bis mittelfristig orientierten Tradern, die nach der Markttechnik agieren. Wie der Chart unten deutlich macht, hatte der Preis sowohl die langfristigen Durchschnittslinien auf Wochenbasis als auch das technische Muster des zulaufenden Dreiecks mehrmals nach oben überschritten. Und dennoch befand sich der Silberpreis in diesem Zeitraum in einem Abwärtstrend.

Fehlsignale waren vorprogrammiert

Es ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...