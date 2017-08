Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist freundlich in die neue Woche gestartet und erholt sich etwas von den zuletzt erlittenen Einbussen. Der Leitindex SMI legt bis am Mittag um über ein Prozent zu, nachdem er in der Vorwoche von den Sorgen um die Nordkorea-Krise belastet um mehr als 3% zurückgefallen war. Händler sprechen von einer technischen Reaktion. Angeführt wird die breit abgestützte Markterholung von Finanzaktien, doch auch die Schwergewichte Nestlé und Novartis tragen den Aufschwung mit.

Die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA bleiben auch zu Beginn der neuen Woche im Fokus der Anleger. Zwar sei der verbale Konflikt über das Wochenende nicht weiter eskaliert, doch dürfe dies angesichts bevorstehender Militärmanöver der USA und geplanter Raketentests in Nordkorea nicht als Entspannung gewertet werden, warnte ein Händler. Auf der anderen Seite glauben Marktbeobachter nicht, dass Nordkoreas Machthaber einen Krieg riskieren wird. Kommt hinzu, dass China mit der Umsetzung der neuen UN-Sanktionen Nordkorea zum Einlenken bewegen will.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.55 Uhr 1,20% höher bei 8'991,09 Punkten, wobei das Tageshoch nicht weit weg bei 8'999 Stellen liegt. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 1,21% auf 1'432,88 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,21% auf 10'234,70 ...

