- Die zweite Staffel der frechen HBO-Comedyserie mit Issa Rae immer dienstags auf Sky Atlantic HD - Acht neue Episoden in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln - Auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar



Die freche Comedyserie von und mit YouTube-Star Issa Rae ("The Misadventures of Awkward Black Girl") um das chaotische Leben zweier schwarzer Frauen in Los Angeles geht in die zweite Runde. Ab morgen Abend kämpft kämpft Mitdreißigerin Issa gemeinsam mit ihrer besten Freundin Molly erneut gegen Karriereprobleme, Beziehungsfrust und den ganz alltäglichen Rassismus. Die acht neuen Episoden sind immer dienstags um 22.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen und stehen - wie auch die erste Staffel - auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand auf Abruf bereit. Sky zeigt "Insecure" in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln.



Über "Insecure":



Auch in der zweiten Staffel versuchen Issa (Issa Rae) und ihre beste Freundin Molly (Yvonne Orji) ihr chaotisches Leben in den Griff zu bekommen. Issas langjährige Beziehung zu ihrem Freund Lawrence (Jay Ellis) ging kürzlich in die Brüche, doch sie trauert ihm immer noch nach. Auch beruflicher könnte es nach wie vor etwas besser laufen. Auch bei Molly läuft nicht alles rund: Sie steht zwar beruflich mit beiden Beinen im Leben, aber liebestechnisch wird auch sie nicht vom Glück verfolgt. Von zahlreichen Rückschlägen und täglichem Rassismus gebeutelt, versuchen die beiden Ladys, gemeinsam ihr Leben zu organisieren und endlich durchzustarten.



Hauptdarstellerin und Ausführende Produzentin Issa Rae entwickelte gemeinsam mit Larry Wilmore die Serie und zusammen verfassten sie auch das Drehbuch. Regie führte Melina Matsoukas, als Showrunner fungierte Prentice Penny ("Brooklyn Nine-Nine"). Issa Rae veröffentlichte 2015 ihren Roman "The Misadventures of Awkward Black Girl", basierend auf ihrer erfolgreichen Youtube-Webserie "Awkward Black Girl", die seither mehr als 250 Millionen Views erzielen konnte und 200.000 Abonnenten verzeichnet.



Facts:



Originaltitel: "Insecure", Comedyserie, 2. Staffel, 8 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2017. Regie: u.a. Melina Matsoukas. Serienschöpfer und Drehbuch: Issa Rae, Larry Wilmore. Ausführende Produzenten: Dave Becky, Jonathan Berry, Issa Rae, Prentice Penny, Michael Rotenberg. Koproduzent: Erin Mitchell. Darsteller: Issa Rae, Mason McCulley, Sujata Day, Yvonne Orji, Jay Ellis, Lisa Joyce, Wade Allain-Marcus, Neil Brown Jr.



Ausstrahlungstermine:



Staffel zwei: ab 15.8.2017, dienstags um 22.15 Uhr, in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln, auf Sky Atlantic HD sowie parallel auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar. Staffel eins wird ebenfalls ab 24.07.2017 auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Online bereitgestellt.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



