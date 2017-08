Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Österreich und Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Mariä Himmelfahrt geschlossen. In Südkorea ruht der Börsenhandel wegen des Tags der Unabhängigkeit.

AKTIENMÄRKTE (12.46 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.453,70 +0,56% +9,72% Euro-Stoxx-50 3.443,04 +1,08% +4,64% Stoxx-50 3.053,51 +0,75% +1,43% DAX 12.151,26 +1,14% +5,84% FTSE 7.354,46 +0,61% +2,96% CAC 5.107,81 +0,93% +5,05% Nikkei-225 19.537,10 -0,98% +2,21% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,95 -60

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,49 48,82 -0,7% -0,33 -14,9% Brent/ICE 51,62 52,1 -0,9% -0,48 -12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,73 1.289,02 -0,6% -8,29 +11,2% Silber (Spot) 17,00 17,11 -0,6% -0,11 +6,7% Platin (Spot) 968,60 983,60 -1,5% -15,00 +7,2% Kupfer-Future 2,89 2,91 -0,8% -0,02 +14,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem kräftigen Plus dürfte die Wall Street in die neue Woche starten und damit die positive Tendenz vom Freitag fortsetzen. Dass sich der Konflikt um Nordkorea am Wochenende nicht noch weiter verschärft hat, sorgt für etwas Optimismus. Ablenkung durch neue US-Daten gibt es dagegen nicht, die Agenda ist zu Wochenbeginn leer. "Mit dem Fehlen neuer Daten stehen vor allem die Aussagen zwischen den USA und Nordkorea im Fokus des Marktes", heißt es von der Nordea. "Falls sich die Diplomatie und das rationale Denken durchsetzen sollten, ist mit einer Rückkehr der Risikofreude an die Aktienmärkte zu rechnen", so die Analysten weiter. Die zurückgehende Nervosität bei den Anlegern zeigt sich auch am Devisenmarkt. Der als "sicherer Hafen" geltende Yen wertet weiter ab. Der Dollar kostet aktuell 109,70 Yen, nach Ständen um 109 Yen am Freitag. Der Euro rutscht knapp unter die Marke von 1,18 Dollar. Auch auf der Unternehmensseite herrscht zu Wochenbeginn weitgehend Ruhe. Am Dienstag wird Home Depot einen Blick in die Bücher gewähren, am Mittwoch folgen Cisco Systems und am Donnerstag Wal-Mart.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem deutlichen Rücksetzer in der Vorwoche notieren die europäischen Indizes am Montagmittag deutlich im Plus. "Nachdem sich die Lage um Korea über das Wochenende nicht weiter verschärft hat, kommt es zu Rückkäufen", sagt ein Marktteilnehmer. Das Plus an den Börsen wird allerdings nur als Erholung gewertet, da sich bisher keine Lösung der Nordkorea-Krise abzeichnet. "Geopolitische Faktoren dominieren weiterhin die Risikostimmung", heißt es von der Commerzbank. Sie sieht unverändert eine erhöhte geopolitisch motivierte Risikoprämie, Bundesanleihen dürften dagegen weiterhin unterstützt bleiben. Der Euro rutscht knapp unter die Marke von 1,18 Dollar. Bei den Einzeltiteln stehen RWE (plus 1,7 Prozent) im Blick. Der Energieversorger hat sich nach besseren Ergebniszahlen im ersten Halbjahr optimistischer zum Gesamtjahr geäußert. Daneben ragen im DAX Deutsche Bank und Commerzbank heraus. Sie erholen sich um 2,5 und 3,0 Prozent, nachdem sie in der vergangenen Woche die größten Verlierer im DAX waren. In Europa führt der Bankenindex die Gewinnerliste unter den Branchenindizes an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.00 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1798 -0,17% 1,1818 1,1795 +12,2% EUR/JPY 129,41 -0,08% 129,51 128,59 +5,3% EUR/CHF 1,1429 +0,20% 1,1407 1,1354 +6,7% EUR/GBP 0,9096 +0,12% 0,9085 1,0997 +6,7% USD/JPY 109,70 +0,11% 109,58 109,02 -6,2% GBP/USD 1,2971 -0,28% 1,3008 1,2971 +5,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Angst vor einer Ausweitung des verbalen Säbelrasselns zwischen den USA und Nordkorea in eine militärische Eskalation hat zu Beginn der Woche an den Finanzmärkten in Ostasien und Australien deutlich nachgelassen. An den Börsen ging es nach leicht positiven Vorgaben der Wall Street nach oben mit den Aktienkursen. Eine Ausnahme machte nur Tokio. Dort wurden die Verluste nachgeholt, die die Nachbarbörsen am Freitag eingefahren hatten, als in Tokio feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden hatte. Neue Konjunkturdaten spielten eine eher untergeordnete Rolle. In China fiel die Industrieproduktion im Juli etwas schwächer aus als erwartet, in Japan wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal 2017 dagegen stärker als von Ökonomen prognostiziert. Der Nikkei-Index in Tokio schloss auf dem niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Nur zwischenzeitlich machte der Index Anstalten, sich stärker von seinem Tagestief zu erholen. Etwas Rückenwind kam neben den guten BIP-Daten vom Yen, der zum Dollar im Verlauf weiter nachgab. Die Finanzmärkte in Südkorea erhielten derweil Unterstützung verbaler Art vom Finanzminister des Landes. Er hatte betont, die Politik beobachte den Markt genau wegen abnormaler Bewegungen und werde gegebenenfalls eingreifen. In der vergangenen Woche hatte der Kospi insgesamt 3,2 Prozent an Wert verloren und zuletzt vier Tage in Folge nachgegeben. Unter den Einzelwerten gehörten chinesische Autoaktien zu den größeren Gewinnern, nachdem am Freitag eine Beschleunigung der Autoverkäufe im Juli in China bekannt geworden war. Geely verteuerten sich im Späthandel um 4,8 Prozent, Brilliance um 4,0 Prozent. Guangzhou Auto zogen immerhin noch um 2,0 Prozent an.

CREDIT

Mit der neuen Lust auf Risikoanlagen kommen am Montag auch die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt deutlich zurück. Händler sprechen von Rückkäufen, meinen allerdings auch, zunächst handle es sich nur um eine Stabilisierungsausweitung. Zur Krise um Nordkorea ergab sich über das Wochenende nichts Neues, der Markt setzt nun erst einmal auf eine Beruhigung der Lage. Daneben dürften allenfalls die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone am Vormittag Impulse liefern, meinen Marktteilnehmer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RWE rechnet noch mit 250 Mio Euro Zinszahlung vom Bund

RWE rechnet nach der Rückzahlung der Brennelementesteuer noch im Laufe des Jahres mit einer weiteren Zahlung in Höhe von rund 250 Millionen Euro durch den Bund. Dabei handelt es sich um Zinsen auf die erstattete Steuer, wie Konzernchef Rolf Martin Schmitz in einer Telefonkonferenz sagte.

RWE äußert sich nach Gewinnwachstum zuversichtlicher

Der Energieversorger RWE hat sich nach besseren Ergebniszahlen im ersten Halbjahr optimistischer zum Gesamtjahr geäußert. "Nach unserer aktuellen Planung werden wir das Geschäftsjahr am oberen Ende unserer Prognose abschließen", erklärte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz. Aktuell peilt der Konzern einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 5,4 Milliarden und 5,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,0 Milliarden bis 1,3 Milliarden Euro an.

Berentzen muss sich für Jahresziele strecken - Aktie hochprozentig im Minus

Die Berentzen-Gruppe AG hat zwar im ersten Halbjahr ihr Wachstum verhalten fortgesetzt, spricht aber von Herausforderungen, die ausgegebenen Jahresziele zu erreichen. Die Aktie verliert im frühen Handel rund 11,5 Prozent auf 9,48 Euro.

Bilfinger wegen Belastungen in USA mit operativem Verlust

Bilfinger hat im zweiten Quartal wie erwartet bei deutlich rückläufiger Leistung einen Verlust verzeichnet. Den Industriedienstleister belasteten Kosten für Altprojekte in den USA, vor denen Bilfinger bereits Mitte Juli gewarnt hatte. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das im MDAX notierte Unternehmen fest.

Biotest schreibt wegen Rückrufaktion tiefrote Zahlen

Biotest ist im ersten Halbjahr durch die Rückrufaktion für ein Präparat in die Verlustzone gerutscht, weshalb bereits Ende April die Jahresprognose deutlich zurückgenommen worden war. Das Pharmaunternehmen aus Dreieich schrieb einen Verlust vor Steuern und Zinsen (EBIT) der fortgeführten Geschäftsbereiche von 20,2 Millionen Euro nach einem Plus von 33,3 Millionen Euro im Vorjahr.

Gesco verdoppelt Ergebnis im ersten Quartal

Die Unternehmensgruppe Gesco ist dynamisch in das neue Geschäftsjahr 2017/18 gestartet. Während Auftragseingang und Umsatz im ersten Quartal kräftig stiegen, legte das Ergebnis um mehr als das Doppelte zu. Auch im zweiten Quartal deuten sich gute Geschäfte an.

Hamburger Hafen nach gutem zweiten Quartal weiter optimistisch

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im zweiten Quartal von einem höheren Containerumschlag im größten deutschen Hafen profitiert und den Ausblick für das Gesamtjahr konkretisiert. Der operative Ergebnis stieg in den drei Monaten um mehr als das Doppelte.

Indus wächst stark und plant weitere Übernahme

Die Beteiligungsgesellschaft Indus ist in den ersten sechs Monaten 2017 stark gewachsen und hat ihr Portfolio auf 46 Beteiligungen erweitert. An einer weiteren Übernahme wird laut Indus bereits gearbeitet. Der Umsatz der Unternehmensgruppe aus Bergisch-Gladbach wuchs um 12,4 Prozent auf 803,5 Millionen Euro, wobei der Anstieg auf organisches Wachstum in allen Segmenten zurückzuführen war.

PBB Deutsche Pfandbriefbank nach starkem Quartal zuversichtlicher

