Strasbourg (ots) - Am Samstag, den 12. August 2017, wurden die Preisträger des 70. Filmfestivals in Locarno bekannt gegeben. Sechs ARTE-Koproduktionen wurden ausgezeichnet.



Wir gratulieren herzlich!



CONCORSO INTERNAZIONALE



Goldener Leopard - Pardo d'oro MRS. FANG (FRA, CHN, DEU) Von Wang Bing Produktion: Idéale Audience, Wil Productions, All Ways Pictures, in Koproduktion mit documenta 14, in Zusammenarbeit mit ARTE France - La Lucarne



Spezialpreis der Jury AS BOAS MANEIRAS (GOOD MANNERS) (BRA, FRA) Von Juliana Rojas und Marco Dutra Produktion: ZDF/ARTE, Canal+, Globo Filmes, Good Fortune Films, Urban Factory, Dezenove som e imagens Produções



Beste Darstellerin - ISABELLE HUPPERT für: MADAME HYDE (MRS. HYDE) (FRA, BEL) Von Serge Bozon Produktion: ARTE France Cinéma, Les Films Pelléas, FRAKAS Productions S.P.R.L.



CONCORSO CINEASTI DEL PRESENTE



Goldener Leopard - Pardo d'oro / Cineasti del presente 3/4 (THREE QUARTERS) (BGR, DEU) Von Ilian Metev Produktion: ZDF/ARTE, Chaconna Films, Sutor Kolonko Filmproduktion



Spezialpreis der Jury Ciné + Cineasti del presente MILLA (FRA, PRT) Von Valérie Massadian Produktion: ARTE Cofinova, Gaijin, Cinema Defacto, Terratreme Filmes



PARDI DI DOMANI - CONCORSO INTERNAZIONALE



Preis der Medien Patent Verwaltung AG KAPITALISTIS (BEL, FRA) Von Pablo Muñoz Gomez Produktion: Roue Libre Production, Origine Films, in Zusammenarbeit mit ARTE France



