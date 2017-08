Ergomeds Co-Development-Partner CEL-SCI gibt bekannt, dass die FDA die Unterbrechung der klinischen Phase-III-Studie mit Multikine zur Behandlung von Kopf- und Halstumoren aufgehoben hat

DGAP-News: Ergomed plc / Schlagwort(e): Studie Ergomeds Co-Development-Partner CEL-SCI gibt bekannt, dass die FDA die Unterbrechung der klinischen Phase-III-Studie mit Multikine zur Behandlung von Kopf- und Halstumoren aufgehoben hat 14.08.2017 / 13:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ergomeds Co-Development-Partner CEL-SCI gibt bekannt, dass die FDA die Unterbrechung der klinischen Phase-III-Studie mit Multikine zur Behandlung von Kopf- und Halstumoren aufgehoben hat

London, UK - 14. August 2017: Ergomed plc ("Ergomed" oder "das Unternehmen"; AIM: ERGO LN, Xetra: 2EM GR), ein auf pharmazeutische Dienstleistungen und Arzneimittelentwicklung spezialisiertes Unternehmen, gibt bekannt, dass Co-Development Partner CEL-SCI die Aufhebung der Unterbrechung ("clinical hold") seiner laufenden Phase-III-Studie mit Multikine zur Behandlung von Kopf- und Halstumoren durch die die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA ("Food and Drug Administration") bekannt gegeben hat.

Alle klinischen Aktivitäten im Rahmen der Studie können damit fortgesetzt werden. Neunhundertachtundzwanzig (928) neu diagnostizierte Patienten mit Kopf- und Halstumoren wurden in die Phase-III-Studie aufgenommen. Alle Patienten, die die Behandlung abgeschlossen haben, werden weiterhin gemäß Studienprotokoll hinsichtlich protokollspezifischer Ergebnisse beobachtet.

Dr. Dan Weng, Chief Executive Officer von Ergomed, sagte: "Wir freuen uns zu hören, dass die FDA der Fortsetzung der Phase-III-Studie mit Multikine zur Behandlung von Kopf- und Halstumoren zugestimmt hat. In dieser Indikation gibt es einen bedeutenden medizinischen Bedarf, den Multikine adressiert. Wir freuen uns, zusammen mit CEL-SCI die Arbeiten an der größten jemals durchgeführten Phase-III-Studie für Kopf- und Halskarzinome fortzuführen."

Die vollständige Mitteilung von CEL-SCI steht auf der Website des Unternehmens unter www.cel-sci.com zur Verfügung.

- ENDE -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa

Anne Hennecke Tel.: +49 211 529252 22 anne.hennecke@mc-services.eu

Über Ergomed Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an und entwickelt Medikamente sowohl in Eigenregie als auch im Rahmen von Partnerschaften. Das schnell wachsende, profitable Dienstleistungsangebot umfasst alle Phasen der klinischen Entwicklung. Darüber hinaus bietet Ergomed die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) an. Seine mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung, setzt Ergomed zudem ein, um ein wachsendes Portfolio an Partnerschaften und Programmen zur Arzneimittelentwicklung aufzubauen, darunter proprietäre Produkte zur Blutungskontrolle bei Operationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ergomedplc.com.

14.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

601265 14.08.2017

ISIN GB00BN7ZCY67

AXC0124 2017-08-14/13:34