Hannover - Nachdem ein Treffen von Vertretern der OPEC und weiterer Ölförderländer am vergangenem Montag und Dienstag in Abu Dhabi, wie erwartet, keinen großen Durchbruch brachte, sorgten in der vergangenen Handelswoche Meldungen über gesunkene Lagerbestände und gestiegene Nachfrageaussichten für anziehende Notierungen bei den fossilen Energieträgern, so die Analysten der Nord LB.

