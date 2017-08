Themen heute:

Unfallversichert in der Elternzeit /// Studie zeigt: Autofahrer finden Umweltfreundlichkeit ihrer Fahrzeuge sehr wichtig



1.

Die Elternzeit nach der Geburt eines Kindes gilt rechtlich als unbezahlte Freistellung von der Arbeit. Beschäftigte, die in dieser Zeit trotzdem ausnahmsweise für ihren Arbeitgeber tätig werden, stehen dabei unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Darauf weisen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hin.

Der Schutz der Unfallversicherung greift allerdings nicht bei jedem Besuch in der Firma. Versichert sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit grundsätzlich dann, wenn sie etwas tun, das "mit dem Beschäftigungsverhältnis in einem inneren Zusammenhang steht", sagt man bei der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI): "Private Besuche im Büro, um Kolleginnen und Kollegen den Nachwuchs vorzustellen, sind deshalb nicht unfallversichert."

Welche Tätigkeiten sind versichert?

- Arbeiten im Auftrag bzw. auf Bitte des Arbeitgebers,

- Teilnahme an einer Schulung oder einem Lehrgang,

- Teilnahme an einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung wie

Betriebsausflug oder Weihnachtsfeier,

- alle Wege, die mit diesen Anlässen verbunden sind.

Nicht versichert in der Elternzeit ist hingegen die Teilnahme am Betriebssport. Der soll einen Ausgleich für die Belastungen durch die Arbeit schaffen und die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten unterstützen. Dieser Beweggrund entfällt jedoch für Beschäftigte in Elternzeit. Wenn sie Sport treiben, steht das private Interesse im Vordergrund. Wie lassen sich private und dienstliche Belange voneinander abgrenzen? Hilfreich ist es auf jeden Fall, den beabsichtigten Einsatz für den Arbeitgeber im Vorfeld zu dokumentieren, zum Beispiel durch eine E-Mail.

2.

Für viele Deutsche spielt beim Autokauf die Umweltfreundlichkeit des Automodells eine große Rolle. So hält ein Drittel (32,6 Prozent) aller Autofahrer einen geringen Emissionsausstoß für sehr wichtig, während fast die Hälfte (47,3 Prozent) eine möglichst kleine Umweltbelastung durch Abgase als eher wichtig bezeichnet.

Lediglich 1,8 Prozent der Autofahrer lassen den Umweltfaktor beim Erwerb eines PKWs völlig außer Acht. Auffällig: Vor allem Ein-Personen-Haushalte geben mit 7,1 Prozent am häufigsten an, dass ihnen die Umweltfreundlichkeit ihres Autos eher unwichtig ist. In der Altersgruppe der 60-65-Jährigen wird hingegen sehr viel Wert auf die Umweltfreundlichkeit des Fahrzeugs gelegt - ganze 82,2 Prozent bezeichnen diese als wichtig bzw. eher wichtig. Das sind Ergebnisse des "Auto & Kredit Navigator 2017" der Bank of Scotland. Für die repräsentative Studie hat die Gesellschaft für Befragungsprojekte OmniQuest die Autofinanzierung und das Mobilitätsverhalten der Deutschen untersucht.

