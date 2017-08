Erdgas tanken ist günstig. Doch an der Zapfsäule sieht man das nicht - noch nicht. Die Deutsche Energieagentur hat vorgeschlagen, die Angabe der Kraftstoffpreise radikal zu ändern.

Erdgas könnte den Autoherstellern in Zeiten sinkender Diesel-Verkäufe die CO2-Bilanz retten. Doch der alternative Kraftstoff hat es seit Jahren schwer in Deutschland. Ein neues System bei der Preisauszeichnung an Tankstellen könnte daran nun etwas ändern.

Anstatt die Kraftstoffpreise wie gewohnt in Cent pro Liter anzugeben schlägt die Deutsche Energieagentur Dena vor, die Auszeichnung künftig in Cent pro Energiegehalt vorzunehmen. Zusätzlich wäre eine Angabe der Kraftstoffkosten für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...