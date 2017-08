München (ots) - Wer am kommenden Wochenende die Heimfahrt aus dem Urlaub antritt, muss mit zahlreichen Behinderungen und Verzögerungen rechnen. Die Staus in Richtung Heimat werden noch etwas länger als am vergangenen Wochenende. Denn in Nordrhein-Westfalen, den nördlichen Bundesländern, in der Mitte der Niederlande, in Norwegen, Schweden, Liechtenstein und der Schweiz enden in Kürze die Sommerferien. Aber auch in Richtung Süden kann der ADAC noch keine Entwarnung in Sachen Stau geben: Auf den klassischen Reiserouten, auch in den Urlaubsländern selbst, reißt der Verkehr nicht ab.



Die Staustrecken:



- Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee - Großräume Hamburg und Köln - A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Puttgarden - A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln - Oberhausen - A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck - A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg - A 7 Flensburg - Hamburg - A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg - A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe - A 9 München - Nürnberg - Berlin - A 10 Berliner Ring - A 11 Dreieck Uckermark - Berlin - A 19 Rostock - Dreieck Wittstock/Dosse - A 24 Dreieck Wittstock/Dosse - Dreieck Wittstock/Dosse - A 45 Aschaffenburg - Gießen - Hagen - Dortmund - A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach - A 81 Singen - Stuttgart - A 93 Kufstein - Inntaldreieck - A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen - A 96 München - Lindau - A 99 Umfahrung München



Die Staustrecken im Ausland:



Österreich: A 10 Tauern-, A 11 Karawanken-, A 12 Inntal-, A13 Brenner-, A 14 Rheintal-, A 1 West- und A 4 Ostautobahn sowie B 179 Fernpass-Route und S 16 Arlberg-Schnellstraße



Italien: A 22 Brennerautobahn, A 9 Mailand - Chiasso, A 23 Udine - Villach, A 4 Verona - Venedig - Triest - Grenze Skofije (SLO) - Grenze Dragonja (HR), alle Küstenstraßen und Ballungsraumautobahnen Schweiz: A 2 Chiasso - Basel, A 1 St. Gallen - Zürich - Bern und A 13 San-Bernardino-Route



Frankreich: Route über A 7 /A 39 / A 36 Orange - Lyon - Dole - Mühlhausen, die A 9 spanische Grenze - Montpellier - Nimes - Orange und die A 8 an der Côte d'Azur von Aix-en-Provence nach Monaco sowie die A 6 Lyon - Dijon



Slowenien: A 2 Ljubljana - Karawankentunnel, A 1 Koper - Ljubljana, A 2 Zagreb - Ljubljana, die Strecke Macelj an der kroatischen Grenze - Ptuj - Maribor - Spielfeld



Kroatien: A 1 Split - Zadar - Zagreb vor den Mautstellen, A 3 Belgrad - Zagreb, die Verbindungen Pula - Triest und Rijeka - Triest sowie die Küstenstraßen, die Straßen in der Region des Nationalparks Plitvicer Seen



Etwas mehr Zeit sollten Reisende an den Grenzen nach Kroatien, Serbien, Bulgarien, Griechenland und in die Türkei einplanen. Auch bei der Ausreise aus diesen Ländern benötigt man viel Geduld. Schließlich kann es bei der Einreise von Österreich nach Deutschland zu Verzögerungen kommen. Am stärksten gefährdet sind die drei Autobahnübergänge Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim).



