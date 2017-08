Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Industrieproduktion im Juni etwas schwächer als erwartet

Die Industrieproduktion im Euroraum ist im Juni etwas deutlicher als erwartet gesunken. Nach Mitteilung von Eurostat ging sie gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent zurück. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang von 0,4 Prozent prognostiziert. Den vorläufig für Mai gemeldeten Produktionsanstieg von 1,3 Prozent revidierten die Statistiker auf 1,2 Prozent. Ihr Vorjahresniveau überstieg die Produktion im Juni um 2,5 (Vormonat: 3,9) Prozent.

China verhängt Importstopp für nordkoreanische Güter

China hat ein Import-Embargo für eine Reihe nordkoreanischer Güter verhängt und dies mit den Beschlüssen des UN-Sicherheitsrats begründet. Nach Mitteilung des Handelsministeriums betrifft das Embargo Eisen, Eisenerz, Blei, Bleierz, Kohle und Meeresfrüchte. Das Embargo tritt am Dienstag in Kraft. Dem Beschluss waren am Wochenende Telefonate zwischen Chinas Staatspräsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump über die Fortschritte Nordkoreas bei der Entwicklung von Kernwaffen vorausgegangen. China begründete die Maßnahmen mit dem einstimmigen Beschluss des UN-Sicherheitsrats, Sanktionen gegen Nordkorea zu verhängen.

Deka: Investitionen stützen Japans Wachstum

Das Wirtschaftswachstum in Japan ist nach Angaben der Regierung vor allem vom privaten Konsum gestützt worden. Die Dekabank macht aber darauf aufmerksam, dass auch die Investitionen einen Beitrag zum überraschend hohen Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal beigetragen haben. "Der gemeldete Zuwachs um 2,4 Prozent übertrifft unsere Erwartungen - es ist der stärkste Zuwachs seit dem ersten Quartal 2014, der allerdings durch eine Anhebung der Verbrauchssteuer im Folgequartal nach oben verzerrt war", schreibt Volkswirt Rudolf Besch in einem Kommentar.

Nordea: BoJ bleibt trotz starken Wachstums locker

Japans Wirtschaft ist zwischen April und Juni mit einer annualisierten Rate von 4,0 Prozent gewachsen. Das war deutlich mehr als erwartet und deutlich oberhalb der Potenzialrate. Trotzdem lag die Kerninflationsrate im Juni nur bei 0,4 Prozent. Nordea-Volkswirt Zygimantas Mauricas ist deshalb der Ansicht, dass die Bank of Japan (BoJ) ihre Geldpolitik trotz des starken Wachstums nicht ändern wird. "Sie wird allerdings unter Druck geraten, ihre Wachstumseinschätzung, die derzeit auf 'moderates Wachstum' lautet, den Tatsachen anzupassen", schreibt Mauricas in einem Kommentar.

Banken fragen etwas mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft etwas zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 4,810 Milliarden Euro zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 27 Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 0,2 Milliarden Euro mehr Liquidität - der Tender in der Vorwoche hatte ein Volumen von 4,591 Milliarden Euro. Das neue Geschäft mit Fälligkeit am 23. August 2017 wird am 15. August valutiert.

Sicherheitspersonal am Flughafen von Barcelona tritt in unbefristeten Streik

Das Sicherheitspersonal am Flughafen von Barcelona ist in einen unbefristeten Streik getreten. Die Angestellten am Airport El Prat legten am Sonntag um Mitternacht die Arbeit nieder, nachdem sie zuvor ein Angebot für 18 Prozent mehr Gehalt abgelehnt hatten. Die Sicherheitsleute beklagen eine massive Unterbesetzung am zweitgrößten Flughafen Spaniens sowie eine zu hohe Arbeitsbelastung. Angestellt sind sie bei der Eulen-Gruppe, die in 14 Ländern 86.000 Menschen beschäftigt.

Karlsruhe ermittelt gegen drei Mitarbeiter von Schweizer Geheimdienst

Die Bundesanwaltschaft ermittelt Medienberichten zufolge seit Anfang August gegen drei Mitarbeiter des Schweizer Nachrichtendiensts des Bundes (NDB). Geprüft wird der Verdacht der geheimdienstlichen Agententätigkeit - also der Spionage gegen Deutschland, wie Süddeutsche Zeitung, Nord- und Westdeutscher Rundfunk am Sonntagabend berichteten. Die Bundesanwaltschaft wollte sich demnach auf Anfrage nicht zu dem Fall äußern.

Zahl der Krankenhauspatienten steigt

Die Zahl der Klinikpatienten ist im vergangenen Jahr gestiegen. 2016 wurden 19,5 Millionen Patienten stationär im Krankenhaus behandelt, das waren 277.400 oder 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Schnitt waren die Patienten 7,3 Tage in der Klinik.

Minister: Lage nach Angriff auf Restaurant in Ouagadougou unter Kontrolle

Nach dem Angriff mutmaßlicher Dschihadisten auf ein Restaurant in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou ist die Lage nach Angaben der Regierung unter Kontrolle. Der Einsatz der Sicherheitskräfte sei beendet, sagte Informationsminister Remis Dandjinou am Montag. 18 Menschen seien getötet worden. Zwei Angreifer wurden laut Dandjinou erschossen.

Australiens Vizepremier droht wegen doppelter Staatsbürgerschaft Amtsverlust

In Australien zeichnet sich wegen der doppelten Staatsbürgerschaft von Vize-Premierminister Barnaby Joyce eine Regierungskrise ab. Nachdem sich am Montag bestätigte, dass Joyce auch neuseeländischer Bürger ist, könnte er sein Parlamentsmandat und sein Amt verlieren. Für die liberal-konservative Koalition von Regierungschef Malcom Turnbull könnte dies den Verlust ihrer Ein-Stimmen-Mehrheit im Repräsentantenhaus bedeuten.

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.