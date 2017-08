Chinas Zensur blockiert Facebook. Doch laut einem Zeitungsbericht hat der US-Konzern anonym eine Foto-App in dem Land gestartet. Die Nutzer von "Colorful Balloon" zeigen sich begeistert.

Facebook hat in China anonym eine Foto-App gestartet, um den Markt zu testen. Das neue Programm ist stark abhängig von dem in China dominanten sozialen Netzwerk WeChat, um die Fotos zu teilen. "Colorful Balloon" ist bereits seit Mai auf dem Markt. Doch enthüllte die "New York Times" erst jetzt die Verbindung ...

