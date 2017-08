Das Chemieunternehmen Air Products And Chemicals (ISIN: US0091581068, NYSE: APD) wird am Montag eine Quartalsdividende in Höhe von 95 US-Cents ausbezahlen (Record date war der 3. Juli 2017). Das Unternehmen schüttet auf das Jahr hochgerechnet 3,80 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 144,60 US-Dollar (Stand: 11. August 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,63 Prozent. Air ...

Den vollständigen Artikel lesen ...