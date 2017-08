Das Umweltbundesamt schlägt vor die Steuervergünstigung für den Diesel abzuschaffen. Das SPD-geführte Umweltministerium ist aber dagegen. Diesel-Fahrer hätten ihr Auto auch in Vertrauen auf die Steuervorteile gekauft.

Die Bundesregierung will trotz der Debatte um den Diesel und die Förderung der Elektromobilität die Steuervergünstigung für Diesel-Kraftstoff beibehalten. "Das ist eine Debatte, an der wir uns nicht beteiligen", sagte ein Sprecher des SPD-geführten Umweltministeriums am Montag in Berlin. In dieser isolierten Form mache man sich den entsprechenden Vorschlag des Umweltbundesamtes ...

