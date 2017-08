Vor zwei Jahren brachte eine Diskussionsrunde mit Kanzlerin Merkel das Flüchtlingsmädchen Reem in die Schlagzeilen. Nun hat die heute 16-Jährige ihre Biografie vorgelegt. Es geht um Lagerleben, Flucht und um Deutschland.

"Ich wollte nicht weg von hier", schreibt Reem Sahwil in ihrer Autobiografie. Ein Satz, der die kindliche Erinnerung von "Merkels Flüchtlingsmädchen" aus Rostock an das Flüchtlingslager Wavel in Ost-Libanon zusammenfasst. Vor allem wohl aber an die Menschen dort. "Hier in Wavel kannte ich alles, hier hatte ich meine Familie, die mir bei allem half, meine Freundin Jana, die mich unterstützte", erzählt die heute 16-Jährige in dem 239 Seiten umfassenden Buch, das am Montag erschien, über ihr bisheriges Leben und die Geschichte einer palästinensischen Familie ohne wirkliche Heimat.

Öffentlich bekannt wurde die damals 14-Jährige durch die Begegnung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Juli 2015 in Rostock. Vor laufender Kamera schilderte die Palästinenserin ihre Angst vor Ausweisung. Merkel antwortete, Deutschland könne nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Daraufhin fing Reem an zu weinen. ...

