Der aktuelle Geschäftsbericht von Hager (abrufbar unter hagergroup.com/annualreport) widmet sich in weiten Teilen dem Thema Service. Und einige der dort getätigten Aussagen haben es durchaus in sich. So ist dort etwa zu lesen: »Solange zwischen uns und dem Endkunden ein Elektriker stand, trugen wir nicht die direkte Verantwortung. Heute ist es unsere Aufgabe, die Probleme unserer Kunden zu lösen.« Als Beispiel dafür wird ein Angebot genannt, das auf dem französischen Markt bereits gestartet ist: »Einen Rauchmelder, den wir bislang über den dreistufigen Vertrieb angeboten haben, können wir dem Kunden heute direkt und mit einem Fünfjahresvertrag für Dienstleistungen von Hager Services anbieten.«

Dringt das Unternehmen damit in die Geschäftsfelder des Elektrohandwerks vor? Darüber sprachen wir mit Torsten Schulz, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der Hager Vertriebsgesellschaft.

»de«: Herr Schulz, Hager will künftig mit eigenen Service-Dienstleistungen unter der eigens geschaffenen Marke »Hager Services« auch direkt auf den Endkunden zugehen. Was ist der Auslöser für diese Entwicklung?

T. Schulz: Grundsätzlich ist das Thema Service nichts Neues für uns. Seit vielen Jahren bieten wir unseren etablierten Partnern entsprechende Dienstleistungen an, u.a. im Bereich von Weiterbildungen und Trainings oder bei der Unterstützung von Planern.

Neu für uns ist, dass wir künftig auch bestimmte Services für den privaten und gewerblichen Endkunden anbieten wollen. Die Digitalisierung wird uns hier viele neue Möglichkeiten eröffnen, für alle Marktpartner zusätzliches Geschäft zu generieren.

»de«: Spielt das Thema Fachkräftemangel im Handwerk in diesem Zusammenhang eine Rolle?

T. Schulz: In der Tat tun sich viele Handwerksbetriebe ...

