Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - August 14, 2017) - Les Technologies Peak Positioning inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce que sa filiale, Asia Synergy Data Solutions (« ASDS »), a signé une entente de prêt avec Wuxi Jinxin Internet Small Loans Ltd. (« WJISL »), et a officiellement lancé la plateforme de prêts commerciaux Cubeler en Chine au www.cubeler.cn.

WJISL est une filiale de l'entité gouvernementale Wuxi Financial Investment Group Ltd. (http://www.wxfig.com/), et permet à des sociétés de s'engager dans des transactions de prêts commerciaux ainsi que des prêts aux consommateurs pendant que celles-ci attendent de recevoir leur licence de prêt. Cette entente entre ASDS et WJISL signifie que ASDS sera en mesure de fournir les services financiers que Asia Synergy Financial Capital (« ASFC ») est prévu fournir jusqu'à ce qu'ASFC soit opérationnelle. En vertu des termes de l'entente, ASDS va payer à WJISL un frais équivalent à un taux d'intérêt annuel de 0,2% sur les prêts faits par ASDS aux entreprises enregistrées sur la plateforme Cubeler. L'entente est d'une durée initiale de deux ans et peut être terminée en tout temps par ASDS, ce que prévoit faire ASDS dès qu'ASFC sera en mesure de prendre en charge les responsabilités en matière de services financiers au nom du groupe de compagnies de Peak.

« Il y avait trop d'opportunités de prêts intéressantes devant nous pour ne pas faire cette entente avec WJISL », a commenté Liang Qiu chef de la direction d'ASDS. « Ceci nous place dans une très bonne position. Ça nous permet de prendre avantage immédiatement de ces opportunités sur Cubeler tout en ayant la flexibilité de transférer les opérations à ASFC au moment opportun », a conclu M. Qiu.

À propos de la plateforme Cubeler:

Cubeler est une plateforme de prêts commerciaux qui fait le jumelage entre n'importe quelle entreprise à la recherche de crédit et une variété de prêteurs. Cubeler consulte périodiquement les données financières provenant des logiciels comptables des entreprises inscrites, analyse les données et calcule une série de ratios financiers pour déterminer la santé financière de l'entreprise. Ces données et ces ratios sont alors comparés aux critères de prêts des prêteurs et les compatibilités résultantes sont alors présentées aux entreprises et aux prêteurs, et ce, de façon similaire au fonctionnement d'un site de rencontre.

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc. :

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak donne l'opportunité à ses actionnaires de participer aux secteurs économiques les plus en expansion de l'économie avec le taux de croissance le plus rapide au monde. Pour plus d'information: http://www.peakpositioning.com.

Pour toute information communiquez avec:

Cathy Hume

Chef de la direction

CHF Investor Relations

Tél.: 416-868-1079 poste: 231

Courriel: cathy@chfir.com

Ou

Johnson Joseph

Président et chef de la direction

Les Technologies Peak Positioning inc.

Tél.: 514-340-7775 poste: 501

Courriel: investisseurs@peakpositioning.com

Déclarations prospectives:

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, ycompris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que "anticiper", "croit", "pourrait" ,"devrait", "s'attend", "prévoit", "estime", "anticipe", "espère" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.