- Alle Spiele, alle Highlights der Bundesliga und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN - Auf DAZN bestimmen die Fans die Reihenfolge der Zusammenfassungen selbst - DAZN bietet den Fans frische Blickwinkel auf die Bundesliga durch neuentwickelte Clip-Formate



Nach dem Saisonauftakt der 2.Bundesliga startet an diesem Wochenende nun endlich auch die Bundesliga in die neue Saison - und DAZN zeigt in Deutschland, Österreich und der Schweiz Highlight-Clips von jedem Spiel bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Somit sind für Fans bereits auf dem Heimweg vom Stadion alle wichtigen Szenen auf dem Smartphone verfügbar, aber auch zu Hause auf dem Big Screen lassen sich die Bundesliga-Highlights am Samstag bereits ab 18 Uhr in HD-Qualität auf dem Smart TV genießen.



Michael Bracher, Head of Production von DAZN, ist begeistert: "Die Bundesliga ist für unsere Redaktion etwas ganz Besonderes! Highlight-Zusammenfassungen gibt es, seitdem es Fußball im Fernsehen gibt - umso größer ist die Herausforderung, den Fans auf DAZN einen neuen Blickwinkel anzubieten, ohne dabei unsere Hausaufgaben zu vergessen: Die Highlights spannend, unterhaltsam und kompakt zu erzählen."



Neue Formate für die neue Saison



Kurz und knapp oder ganz ausführlich: Mit neuen und kreativen Formaten haben Fans bei DAZN die Wahl, wie sie die Bundesliga erleben möchten:



- Bundesliga Highlights: Alle Spiele, alle Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff, entweder in einer rund fünfminütigen Langversion oder in der kompakten 90-Sekunden-Variante. Die Reihenfolge der Highlight-Clips legt der Fan dabei selbst fest. - 6 um 6: Der Spieltag in sechs Minuten, immer samstags um 18 Uhr. Alle Tore. Alle Stars. Alle Fakten. - 90 in 90: Für alle, die wenig Zeit haben, zeigt DAZN die schnellsten und intensivsten Highlights der Welt - alle Tore in 90 Sekunden. - Matchday Feature: Die Geschichte des Spieltags - Das spannendste Thema, die strittigste Entscheidung oder der überragende Spieler. Immer am Sonntagabend auf DAZN.



DAZN gibt es einen Monat lang gratis zum Testen, kostet danach 9,99EUR pro Monat und ist jederzeit monatlich kündbar. DAZN ist auf den allermeisten internetfähigen Geräten verfügbar, auf Smart TVs, Laptops, Tablets, Smartphones und Spielekonsolen.



