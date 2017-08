Amsterdam (ots/PRNewswire) -



CÎROC Ultra-Premium Vodka feiert heute den jüngsten Neuzugang in seiner globalen Luxuskollektion an CÎROC-Geschmacksorten: CÎROC French Vanilla.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/544263/CIROC_French_Vanilla.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/544265/CIROC_Star_Martini.jpg )



Bei der neuen Variante wird der vollmundige und cremige Geschmack von French Vanilla mit der unglaublich zarten Textur von CÎROC zur perfekten Cocktail-Grundlage kombiniert.



Natalie Wills, Global Brand Director bei CÎROC, sagte: "Wir sind ständig auf der Suche nach neuen, spaßigen und luxuriösen Feiererlebnissen für unsere Konsumenten. CÎROC French Vanilla erfüllt genau diesen Zweck. Mit seinem unglaublich milden und vielseitigen Geschmacksprofil liefert es perfekte Feierlaune mit den angesagtesten und trendigsten Cocktails."



Zur feierlichen Einführung der ganzjährigen Geschmackssorte gibt es ein CÎROC-Star Martini Hero-Serve. Dabei wird dem Porn Star Martini Tribut gezollt, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut.



Wills weiter: "Der Porn Star Martini ist total angesagt und steigt auf der Leiter der beliebtesten Trend-Cocktails immer weiter nach oben. Wir beobachten in allen unseren Märkten eine zunehmende Nachfrage. Mit seiner Kombination aus zartem Vanille-Vodka und einer Mischung aus kraftvoll-würzigen Zutaten, abgerundet mit einem Spritzer Champagne, ist es der ultimative Feier-Cocktail."



"CÎROC French Vanilla ist eine intensiv-luxuriöse Grundlage für den ultimativen Porn Star Martini. Aus diesem Grund ist unser neues Hero-Serve für French Vanilla der CÎROC-Star Martini."



CÎROC French Vanilla und der CÎROC-Star Martini sind ab Oktober 2017 auf internationalen Märkten erhältlich, einschließlich USA, GB und Global Travel.



French Vanilla ist die neueste Aktion im Rahmen der CÎROC ONARRIVAL-Kampagne und macht CÎROC zum Hauptdarsteller bei feierlichen 'Arrival'-Momenten in Mode- und Popkultur.



Die Marke konnte jüngst ihre Marktposition im Segment "Super Deluxe Vodka" festigen und ihren Anteil am Weltmarkt um 5 Prozentpunkte ausbauen (IWSR, 2016).



Wills fasste zusammen: "CÎROC French Vanilla spricht den Verbrauchertrend nach Luxusprodukten an und erfüllt die zunehmende Nachfrage unter Konsumenten nach Ultra Premium Vodka mit Geschmack. Grundlage hierfür sind die wachsende Beliebtheit und Dynamik von CÎROC."



Die unverbindliche Preisempfehlung für CÎROC French Vanilla liegt bei 38,67 £/33,99 $ für 70 cl. Der Alkoholgehalt beträgt 37,5 %.



CIROCFRENCHVANILLA ONARRIVAL



CÎROC-STAR MARTINI



35 ml CÎROC French Vanilla



15 ml Maracujasirup



10 ml Rhabarber-Aperitif



25 ml weißes Pfirsich-Püree



5 ml Zitronensaft



50 ml Champagner (dazugereicht)



Martiniglas/ohne Eis/geschüttelt und durch feines Sieb passiert



Garniert mit einer schwimmenden halben Maracuja im Glas.



Alle Zutaten (außer Champagner) werden in einen mit Eis gefüllten Boston Shaker gegeben, geschüttelt und durch feines Sieb in ein großes Martiniglas gefüllt. Der Champagner wird dann in ein Schnapsglas gefüllt und dazugereicht.



OTS: Diageo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/101223 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_101223.rss2



Pressekontakt: Smarts Communicate CÎROC@smartscommunicate.com +44-2890-395500