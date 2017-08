Die 30 Dax-Konzerne haben im abgelaufenen Quartal ihre Gewinne um fast ein Drittel auf 39 Milliarden Euro gesteigert. Auch das Geschäft in der Heimat zieht jetzt endlich an. Eine Branche strotzt ganz besonders vor Kraft.

Deutschlands Wirtschaft läuft gut, die Weltwirtschaft wächst 2017 so stark wie seit fünf Jahren nicht mehr. Sogar die lange Zeit lahmende Nachfrage in Europa zieht wieder an. Das sind drei beste Voraussetzungen für die vielen exportstarken deutschen Unternehmen. Und diese haben das Beste daraus gemacht - und kräftig geliefert.

Nach einem starken ersten Quartal, in dem die 30 größten börsennotierten deutschen Konzerne so viel wie noch nie verdient hatten, wiederholten die 30 Dax-Konzerne ihren Rekord im zweiten Vierteljahr - und setzen sogar noch einen drauf. Der operative Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahresquartal nach Berechnungen der Prüfungsgesellschaft EY um fast ein Drittel auf 39 Milliarden Euro. Auch die Umsätze erreichten mit 344 Milliarden Euro (plus sechs Prozent) Rekordhöhe.

Drei von vier Unternehmen verzeichneten steigende Gewinne. Die höchsten Gewinne fuhren dabei zwei Autohersteller ein: Volkswagen erwirtschaftete 4,5 Milliarden Euro, bei Daimler waren es 3,7 Milliarden Euro. Das stärkste Gewinnwachstum erzielten Eon und RWE (plus 343 bzw. 238 Prozent) - im Wesentlichen dank der gerichtlich angeordneten Rückerstattung der bereits gezahlten Kernbrennstoffsteuer.

"Die Dax-Konzerne konnten den Schwung aus dem ersten Quartal erfolgreich in das zweite Quartal mitnehmen - und beim Gewinnwachstum sogar noch eine Schippe drauflegen", fasst Mathieu Meyer, Mitglied der Geschäftsführung bei EY, zusammen.

Der Nivea-Hersteller Beiersdorf erzielte trotz eines Hackerangriffs, wodurch Ende Juni weltweit die IT- und Telefonsysteme ausgefallen waren und deshalb die Produktion vorübergehend erlahmt war, einen Rekordgewinn von 561 Millionen Euro. Der Autozulieferer Continental erhöhte aufgrund der hohen Nachfrage nach Fahrerassistenzsystemen seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Die Deutsche Telekom hob nach einem Gewinnsprung im florierenden US-Geschäft ebenfalls ihre Prognose an. Die Tochter T-Mobile US mischte einmal mehr den amerikanischen Markt mit Milliardeninvestitionen und kräftigen Gewinnsteigerungen auf. Doch, und das ist neu, auch in dem so lange Zeit lahmenden Deutschlandgeschäft liefen die Geschäfte besser. Die Zahl der Kunden stieg, das Betriebsergebnis ebenso.

Auch der Sportartikelhersteller Adidas, Europas größter ...

