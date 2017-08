In einem erfolgreichen Test ist es bereits gelungen, das abgeschaltete Stromnetz mit Hilfe des Großspeichers in Kombination mit Gasturbinen wiederaufzubauen. Nun wollen die Projektpartner diese Systemdienstleistung zur Marktreife bringen.In Schwerin ist das abgeschaltete Stromnetz in einem Versuch mit Unterstützung des Wemag-Großspeichers und Gasturbinen wiederaufgebaut worden. Zunächst sei eine Netzinsel zwischen der Gasturbinen-Anlage der Stadtwerke Schwerin, drei Umspannwerken der Wemag Netz GmbH und dem von Younicos entwickelten schwarzstartfähigen Batteriekraftwerk in Schwerin-Lankow geschaffen ...

