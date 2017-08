Frankfurt - Die Ölpreise starten wenig verändert in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.Brent handele bei 52 USD je Barrel, WTI bei knapp 49 USD je Barrel. Unterstützung gebe die weitere Eskalation der Krise in Venezuela. Die US-Regierung sehe das südamerikanische Land auf dem Weg in die Diktatur und ziehe den Einsatz militärischer Mittel in Erwägung. Venezuela sei der drittgrößte Öllieferant der USA hinter Kanada und Saudi-Arabien.

