Köln (ots) - COSMO, das junge europäische Kulturradio, versüßt vom 20.-26. August die letzten Sommernächte mit einer Auswahl handverlesener Live-Musik im Radio. Musikalisch geht es einmal um die Welt: nach Mali, Frankreich, in den Orient-Okzident, Brasilien und Argentinien, West Indies und Kolumbien, Ghana und Jamaika. Die Konzertmitschnitte u. a. mit Oumou Sangaré, Baba Zula und Patrice werden jeweils von 23.00-02.00 Uhr gesendet. Den Auftakt am 20. August geben die charismatischen Sängerinnen Oumou Sangaré und Fatoumata Diawara aus Mali. Sangaré feierte 2017 ihr Comeback mit dem Album "Mogoya" - für COSMO stand sie in diesem Jahr beim Tanz in den Mai in Mülheim an der Ruhr auf der Bühne. Fatoumata Diawara feierte gemeinsam mit anderen Musikern ihres Landes mit der Friedenshymne "Mali-Ko" ihren größten musikalischen Erfolg. Der Franzose und Wahl-Bonner Jean Faure und sein Ensemble demonstrieren mit der Auswahl der Lieder und ihren facettenreichen Arrangements die Vielfalt des Chansons. Am 21. August ergänzt außerdem die Chanteuse Marianne Dissard das Programm. Ihr eigener Stil vereint die die französische Leidenschaft des Chanson-Genres mit Akkordeon, Streichern und Mundharmonika der US-amerikanischen Wüste. Von Klängen aus Westafrika zu afrokubanischen Elementen - Aziza Brahims vereint in ihrem aktuellen Album viele Stile - COSMO sendet am 22. August eine Aufnahme aus dem Studio 672 in Köln. Weiter geht es in der Nacht mit Baba Zula - ein Trio, tief verwurzelt in der türkischen Instrumentalmusik. Am 23. August trifft klassische Musik auf Rhythmen des afro-brasilianischen Candomblé, Samba und Jazz: Baden Powell war im Juli 2000 zu Gast an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. COSMO erinnert mit dieser Aufnahme an einen der bedeutendsten Gitarristen Brasiliens. Ihm folgt an diesem Abend die Sängerin Mercedes Sosa, die das traditionelle Lied Argentiniens mit sozialkritischen und politischen Texten verbindet. Les Vikings de la Guadeloupe gelten als die Pioniere des Biguine Jazz. In den 60er-Jahren brachen sie die vorherrschenden Konventionen und läuteten so eine neue Ära der Musik ein. Im Juli 2016 spielten sie beim Wassermusik Festival im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Außerdem am 24. August in der COSMO Live Sommernacht: Will Holland alias Quantic. Am 25. August erklingen zwei Highlights vom Juicy Beats Festival in Dortmund 2017: die Kwashibu Area Band - die beste Live Combo Afrikas sowie die Wüstenband Tinariwen. Gleich drei große Künstler bereichern die letzte COSMO Sommernacht am 26. August - aufgenommen beim legendären Summerjam-Festival in Köln 2017. Oje Ken Ollivierre alias Protoje machte zuerst mit einem Mixtape auf sich aufmerksam. In der Folge kombinierte der Singjay verschiedene Styles wie Ruba Dub, Roots, Dancehall und Dub mit diversen Gesangs-, Rap- und Toasting-Techniken. Seit Mitte der 80er-Jahre veröffentlicht der Ivorer Alpha Blondy poppigen Afro-Reggae. Er singt nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Hebräisch, Französisch, Arabisch und natürlich auch in einigen westafrikanischen Sprachen. Als Patrice zur Jahrtausendwende in Deutschland als Solokünstler noch in kleinen Sälen auftritt, ist er in Frankreich bereits ein gefeierter Star. Heute ist er weltweit gefragt - nicht nur als Sänger, sondern auch als Produzent. COSMO Live Sommernächte im Überblick:



20. August 23.00-02.00 Uhr: Oumou Sangaré und Fatoumata Diawara 21. August 23.00-02.00 Uhr: Jean Faure und Marianne Dissard 22. August 23.00-02.00 Uhr: Aziza Brahims und Baba Zula 23. August 23.00-02.00 Uhr: Baden Powell und Mercedes Sosa 24. August 23.00-02.00 Uhr: Les Vikings de la Guadeloupe und Quantic 25. August 23.00-02.00 Uhr: Kwashibu Area Band und Tinariwen 26. August 23.00-02.00 Uhr: Protoje & Indiggnation, Alpha Blondy und Patrice



