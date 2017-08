München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Sendetermin: Donnerstag, 17. August um 20:15 Uhr bei RTL II



Die schüchtern wirkende Frances (Jennifer Grey), genannt Baby, lernt im Sommerurlaub den Tanzlehrer Johnny Castle (Patrick Swayze) kennen und wird seine Tanzpartnerin. Es wird der heißeste Sommer, den sie je erlebt hat... Einer der erfolgreichsten Musik- und Tanzfilme aller Zeiten stürzte Ende der 80er Jahre eine ganze Generation ins Tanzfieber und begeisterte unter anderem durch den mehrfach preisgekrönten Soundtrack.



Regisseur Emile Ardolino ("Sister Act") inszenierte den rasanten Tanzfilm mit einem glänzend aufgelegten Hauptdarsteller Patrick Swayze. Der Sohn der Choreographin Patsy Swayze erhielt schon als Jugendlicher eine solide Tanzausbildung und begann seine Karriere als Tänzer bei "Disney on Parade". Als Schauspieler debütierte er 1979 in "Skatetown, USA", und nach einigen Jahren als recht gefragter Darsteller in zahlreichen TV- und Kinoproduktionen gelang ihm 1987 mit "Dirty Dancing" der ganz große Leinwand-Durchbruch, der ihm u.a. eine "Golden Globe"-Nominierung einbrachte. Weitere Nominierungen gab's für "Ghost" und "To Wong Foo, Thanks For Everything, Julie Newmar". Außerdem ist Swayze aus Filmen wie der Südstaaten-Saga "Fackeln im Sturm", "Stadt der Freude" und "Gefährliche Brandung" bekannt. Anfang 2008 wurde bei Patrick Swayze Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Im September 2009 hat Patrick Swayze seinen zwei Jahre währenden Kampf gegen den Krebs verloren: Der Schauspieler starb im Alter von nur 57 Jahren.



Die Rolle der tanzbegabten 'Baby' in "Dirty Dancing" machte Jennifer Grey 1987 fast über Nacht zu einem Idol für Millionen junger Mädchen. Ihr Auftritt an der Seite von Partrick Swayze war ihr endgültiger Durchbruch. Sie ist die Tochter des berühmten Broadway-Schauspielers Joel Grey ("Cabaret") und Enkelin des Komikers Micky Katz. Ihr Filmdebüt gab sie 1984 in James Foleys "Jung und Rücksichtslos" bevor sie im gleichen Jahr neben Nicolas Cage und Richard Gere in dem Jazzfilm "Cotton Club" auftrat.



RTL II zeigt "Dirty Dancing" im Rahmen seiner "Dirty-Dancing-Woche" anlässlich des 30-Jährigen Jubiläums des Kultfilms.



Sendetermin: Donnerstag, 17. August um 20:15 Uhr



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Frank Nette 089 - 64185 6503 frank.nette@rtl2.de