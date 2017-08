Wegen der weltweit hohen Photovoltaik-Nachfrage nimmt der Hersteller eine neue Produktionslinie in Gumi in Betrieb. Bis zum Jahresende will LG über Fertigungskapazitäten von 1900 Megawatt für seine Solarmodule verfügen und diese bis 2020 nahezu verdoppeln.Zur Deckung der gestiegenen Nachfrage wird LG Electronics die nächste Produktionslinie an seinem südkoreanischen Standort Gumi hochfahren. Bis zum Jahresende sei ein Ausbau der Modulfertigungskapazitäten auf 1,9 Gigawatt geplant, teilte der Konzern am Montag mit. Bis 2020 sei eine Erweiterung der Gesamtkapazitäten auf 3,6 Gigawatt vorgesehen. ...

