Frankfurt - In seinen jüngsten Prognosen hat das US-Landwirtschaftsministerium USDA seine Vorhersage für einen weiteren Überschuss am globalen Weizenmarkt 2017/18 von 2,5 Mio. auf über 6 Mio. Tonnen erhöht, so die Analysten der Commerzbank.Wie am Freitag berichtet, sei vor allem die russische Ernte ein weiteres Mal erhöht worden, um stolze 5,5 Mio. auf 77,5 Mio. Tonnen - und damit einen neuen Rekord. Gegenüber der ersten Schätzung vom Mai werde die russische Ernte nun um über 10 Mio. Tonnen höher gesehen. Auch für die Ukraine und Kasachstan seien Aufwärtsrevisionen vorgenommen worden, sodass die Absenkung der kanadischen Ernte weit mehr als kompensiert werde.

