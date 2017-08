In der Woche könnte es bei Air Berlin spannend werden. Der Konzern wird am Freitag die Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, gibt sich aber keinen Illusionen hin. Der Experte rechnet mit ernüchternden Zahlen. "Es bleibt einfach eine Aktie, in die man kein Geld investieren sollte", so Küfner. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um die Deutsche Lufthansa, Ryanair und TUI. Das komplette Interview finden Sie hier.