Düsseldorf/Hockenheim (ots) - Das Team der UAS Esslingen, der Universität Stuttgart und der ETH Zürich konnten die Juroren von ihren Fähigkeiten in insgesamt acht statischen und dynamischen Disziplinen überzeugen und sind damit die Sieger der Formula Student Germany 2017.



In der Formula Student Combustion (FSC), dem traditionellen Wettbewerb mit Verbrennungsmotoren, siegte von 65 Teams der Rennstall Esslingen der UAS Esslingen. Die Teams der Universitäten TU Graz und Universität Stuttgart kamen auf den zweiten und dritten Platz.



In der Klasse der Elektrofahrzeuge, Formula Student Electric (FSE), siegte das GreenTeam Uni Stuttgart. Zweiter wurde das AMZ Racing Team der ETH Zürich und Dritter das Running Snail Racing Team der OTH Amberg Weiden. In der FSE gingen 35 Teams an den Start.



In diesem Jahr ist die Wettbewerbsklasse Formula Student Driverless (FSD) zum ersten Mal gestartet. 15 Teams nahmen diese Herausforderung an. Gewinner ist das AMZ Driverless der ETH Zürich. Das KA-RaceIng Driverless des Karlsruher Institute of Technology machte den zweiten Platz. Dritter wurde die TU Hamburg mit dem e-gnition driverless Team.



115 Teams nahmen aus aller Welt, darunter China und Indien, am internationalen Konstruktionswettbewerb für Studenten vom 8. bis 13. August 2017 am Hockenheimring teil. Die Nachwuchsingenieure konstruierten ein Jahr lang einen Rennwagen und stellten während der 13. Formula Student Germany ihr Können in Disziplinen wie Beschleunigung, Ausdauer, Treibstoff-/Energieeffizienz, Design und Finanzplanung unter Beweis.



Ergebnisse im Überblick:



Formula Student Germany (Combustion) 1. UAS Esslingen 2. TU Graz 3. Universität Stuttgart



Formula Student Germany (Electric) 1. Universität Stuttgart 2. ETH Zürich 3. OTH Amberg Weiden



Formual Student Germany (Driverless) 1. ETH Zürich 2. Karlsruhe Institute of Technology 3. TU Hamburg



Alle Ergebnisse, Bilder und weitere Informationen finden Sie auf www.formulastudent.de und http://media.formulastudent.de.



OTS: VDI Verein Deutscher Ingenieure newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16368 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16368.rss2



Pressekontakt: Hanna Büddicker Verein Deutscher Ingenieure (VDI) Telefon: 0211/6214-610 Mail: presse@vdi.de