Berlin/München/Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das erfolgreiche E-Commerce-Unternehmen Casper wird seinem Ruf als Innovationsführer im Matratzenmarkt gerecht und startet eine Kooperation mit der renommierten The KaDeWe Group. Ab Ende August bis Ende Januar 2018 bekommen Kunden in den Häusern der Gruppe ein völlig neues Produkt- und Einkaufserlebnis rund um die besonders inszenierte Matratzenwelt von Casper geboten. Start der Casper Pop-Up Store-Aktion "Im Bett mit ..." ist der 28.08 im KaDeWe in Berlin, gefolgt vom Oberpollinger in München, sowie dem Alsterhaus in Hamburg Anfang September. Zu den Programm-Highlights gehören Aktionen wie "Im Bett mit ... Frühstück", bei der Kunden Freitags zwischen 10 und 11 Uhr den Morgen langsam mit Croissants und Orangensaft starten können, "Im Bett ... mit Entspannung" jeden Mittwochnachmittag von 17-19 Uhr, bei der die Gäste sich mit Fußmassage und Getränken im Bett verwöhnen lassen können, oder auch "Im Bett ohne Kinder" - hier können Gäste jeden Samstag von 11-16 in Ruhe die Casper Betten testen und genießen, während eine Casper-Oma Geschichten für die Kinder vorliest. Zudem können sich Kunden die Matratzen, die sie vor Ort ausprobiert haben, am gleichen Abend nach Hause liefern lassen. Mehr Informationen unter: https://casper.com/e/casper-x-kadewegroup.



"Durch unsere Kooperation mit The KaDeWe Group schaffen wir einen neuen Weg mit unseren Kunden über die verschiedensten Kanäle zu kommunizieren, auch Offline. Wir kreieren ein sympathisches und emotionales Erlebnis, das mit unserem Produkt interagiert" sagt Casper-Mitgründer Constantin Eis. Ziel sei es, dass die Kunden über das Produkt sprechen und es weiterempfehlen. "The KaDeWe Group ist ein starker Partner für uns. Die Zusammenarbeit mit den Premium-Kaufhäusern soll zeigen, dass Casper eine hochwertige Marke ist". Eigene Läden in Europa plane Casper nicht. "Wir freuen uns mit Casper und damit einer sehr erfolgreichen und innovativen Marke aus dem Online-Handel zusammenzuarbeiten", sagt Claus Tormöhlen, Head of Buying Home & Living, von der KaDeWe Group. "Das KaDeWe, der Oberpollinger und das Alsterhaus sind seit jeher mehr als nur Einkaufshäuser. Unsere Kunden sind unsere Gäste, denen wir stets etwas Neues bieten. Hierfür eignet sich der kreative Casper Pop-Up Store ideal."



Haben Sie Interesse zum Start der Kooperation beim Presse-Event am 28. August 2017 zwischen 16.00 - 20.00 Uhr im KaDeWe dabei zu sein? Neben dem regulären Verkauf können eingeladene Gäste (Influencer & Presse) unseren Showroom besuchen. Goodies u.a.: Kleine Köstlichkeiten, Drinks, Fußmassagen, Goodiebags.



Bei Interesse melden Sie sich gern bei uns. Kontakte siehe unten.



Über Casper



Casper ist ein Schlafunternehmen, das im Jahr 2014 mit der Produktinnovation einer perfekt auf die Bedürfnisse des Verbrauchers abgestimmten Matratze in den amerikanischen Online-Markt eingetreten ist. Die Vision des E-Commerce Unternehmens: Das Schlafen und den Matratzenkauf weltweit zu revolutionieren. Die preisgekrönte Matratze Caspers, die von einem hauseigenen Design Team entwickelt wurde, verfügt über ein schlankes Design und wird in einer kompakten Casper Box nach Hause geliefert.



Casper ist eine der am schnellsten wachsenden Consumer Brands aller Zeiten. Während seines ersten vollen Geschäftsjahres erwirtschaftete Casper einen Umsatz von rund 100 Millionen US-Dollar in 2015. Seit 2016 verkauft Casper zudem in Großbritannien, Deutschland, Österreich und der Schweiz, seit 2017 auch in Frankreich. Das Unternehmen wurde vom Magazin Fast Company 2017 zu einer der 50 "Most Innovative Companies" der Welt und die Casper Matratze vom TIME Magazine zu einer der besten Erfindungen ernannt. Mehr unter www.casper.com



Sie finden Casper auch auf



Facebook https://www.facebook.com/CasperDeutschland/ YouTube https://www.youtube.com/channel/casper Twitter https://twitter.com/casper Google+ https://plus.google.com/Casper Linkedin https://www.linkedin.com/company/casper



OTS: Casper newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121077 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121077.rss2



Pressekontakt: Casper Sleep GmbH Laura Sänger PR Manager M: +43 676 72 11 894 E: media@casper.com E: laura.saenger@casper.com Dircksenstraße 47 10178 Berlin www.casper.com Petra Rulsch PR Strategische Kommunikation + c/o Hogarth Worldwide GmbH Große Bleichen 34 20354 Hamburg M: +49 160 944 944 23 T.: +49 40 4321 88 93 E: pr@petra-rulsch.com www.petra-rulsch.com