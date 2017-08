Der Goldpreis stieg seit Anfang des Jahres um 11% und befindet sich aktuell auf einem Niveau von 1282 USD pro Unze. Hauptgrund für den kürzlichen Anstieg ist der andauernde Konflikt zwischen den USA und Nordkorea und gegenseitige Provokationen beider Länder. Trumps Twitter Meldungen, in denen er unter anderem mit "Fire and Fury (Feuer und Wut)" gegen Nordkorea drohte, hat sicherlich den Druck auf die isolierte Diktatur erhöht und global für politische Verunsicherung gesorgt. Zusätzlich wurden Befürchtungen ausgelöst, Nordkorea könne - abgesehen von Guam - auch das Nachbarland Korea oder sogar Japan mit Raketen angreifen. Politische Unruhen hatten schon immer einen Einfluss auf die Entwicklung des Goldpreises und so ist es nicht verwunderlich, dass der Preis für das Edelmetall nach Trumps Twitter Meldungen anstieg. Allerdings reicht dies heute allein nicht mehr, um eine länger andauernde Hausse des Goldpreises auszulösen. Um einen...

