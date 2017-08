Mainz (ots) -



Jungwähler streiten mit Spitzenpolitikerinnen und -politikern, stellen ihre Fragen und nennen ihre Forderungen. Mit "Überzeugt uns! Der Politikercheck" gibt Das Erste Orientierung im Bundestagswahlkampf 2017 und leitet eine Reihe von Sendungen zur Bundestagswahl ein.



Welche Partei will die Probleme der Generation U30 wie lösen? Bei der Live-Sendung "Überzeugt uns! Der Politikercheck" aus der Kulturbrauerei Berlin kommen sieben Spitzenpolitikerinnen und -politiker auf den Prüfstand. Zu Gast sind Alexander Dobrindt (CSU), Alexander Gauland (AfD), Katja Kipping (Die Linke), Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Jens Spahn (CDU), Ralf Stegner (SPD) und Katja Suding (FDP). Welche Kandidatin, welcher Kandidat hat die Themen der Jungen auf dem Schirm? Im Mittelpunkt der Sendung stehen drei große Fragen, die Jungwähler bewegen: Wie verändert sich Deutschland? Wie fair ist Deutschland? Welche Regeln braucht Deutschland? Dazu gibt es kurze Reportagen aus dem Leben junger Menschen dieser Republik und Satire des Comedy-Kollektivs Bohemian Browser Ballett.



Richard Gutjahr und Gäste streamen und diskutieren im Netz Die Moderatoren Ingo Zamperoni und Ronja von Rönne sorgen dafür, dass sich die Kandidaten mit ihren potenziellen Wählern auseinandersetzen müssen. Diskussionsteilnehmer überall in Deutschland bringen ihre Fragen und Debattenbeiträge übers Netz in die laufende Sendung ein. Parallel dazu bitten Richard Gutjahr, Journalist und Blogger, sowie Gäste mit "Facebook Live" ins digitale Wohnzimmer. Vor, während und nach der TV-Sendung streamen sie Stimmungen und Reaktionen aus dem Netz und diskutieren darüber, was die Aussagen der Politiker wert sind. "Überzeugt uns! Der Politikercheck" wird am 21. August 2017, 23 Uhr bis 0:30 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist eine Koproduktion von SWR, BR und MDR.



