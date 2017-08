--Debatte um 2-Prozent-Ziel

BERLIN (Dow Jones)--Die Debatte über eine Anhebung der Rüstungsausgaben sollte nach Auffassung von Kanzlerin Angela Merkel aus dem Wahlkampf herausgehalten werden. Die gesamte Bundesregierung habe beim Nato-Gipfel in Wales mitgestimmt, die Rüstungsausgaben bis 2024 "in Richtung 2 Prozent zu entwickeln", sagte Merkel am Montag in Berlin beim "Forum Politik" von Phoenix und Deutschlandfunk. "Da steht es uns gut an, diese Aussage im Wahlkampf nicht einfach zurückzunehmen", erklärte die CDU-Vorsitzende.

Merkel wies gleichzeitig CDU-Politiker wie Finanzstaatssekretär Jens Spahn in die Schranken, die für eine Reduzierung von Sozialausgaben zugunsten höherer Rüstungsausgaben plädiert hatten. "Es werden dafür keine Sozialausgaben gestrichen", sagte Merkel und betonte später nochmals: "Da muss man ganz klar sagen: da wird überhaupt nichts gestrichen."

Eine Steigerung der Verteidigungsausgaben müsse ja nicht notwendig heißen, dass das Geld nur für die Bundeswehr ausgegeben werde. Das Geld könne indirekt ja auch Ländern wie Mali zugutekommen, machte die Kanzlerin deutlich.

Außenminister Sigmar Gabriel hatte sich zuvor erneut dagegen ausgesprochen, die deutschen Rüstungsausgaben auf 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Deutschland dürfe sich dieser "Irrsinns-Forderung" von US-Präsident Donald Trump nicht unterwerfen, sagte der SPD-Politiker. Eine Umsetzung käme einer Verdoppelung des Rüstungsetats gleich. Die Nato habe das 2-Prozent-Ziel so nie beschlossen, sagte Gabriel.

Ihn wundere, "dass wir bei Rüstungsausgaben sehr schnell mit Zahlen parat stehen, aber bei Bildung nicht", sagte Gabriel. Ihm wären 6 Prozent Ausgabenplus bei der Bildung lieber als 2 Prozent bei der Rüstung. Besonders erschrocken sei er über Forderungen aus der Union, höhere Rüstungsausgaben über Kürzungen beim Sozialetat zu finanzieren.

