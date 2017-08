SEATTLE (IT-Times) - Noch vor wenigen Jahren konnten sich Nutzer DVDs per Post ausleihen und zuschicken lassen. Im Zeitalter von Internet-Streaming wird dieser Service immer weniger beachtet. Aus diesem Grunde stellt die Amazon-Tochter LoveFilm seinen DVD- und Blu-ray-Verleihservice per Post in England...

Den vollständigen Artikel lesen ...