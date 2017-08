Bad Marienberg - Die Gesellschaft gibt hiermit bekannt, dass die Frankfurter Wertpapierbörse am heutigen Tage beschlossen hat, den Handel in der Laurèl-Anleihe (ISIN DE000A1RE5T8/ WKN A1RE5T) mit Wirkung zum Beginn des 15. August 2017 auszusetzen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Den vollständigen Artikel lesen ...