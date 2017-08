London - Kevin Daly, Senior Investment Manager bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert die Wahl in Kenia und die Bedeutung für die kenianische Wirtschaft und die Finanzmärkte:Die kenianischen Behörden hätten offensichtlich aus der Vergangenheit gelernt. So seien "Checks and Balances" mit großen Verbesserungen für das Wahlsystem eingerichtet worden, um eine Wiederholung von Auseinandersetzungen wie 2007/2008 zu vermeiden. Und die Finanzen des Landes würden inzwischen deutlich umsichtiger verwaltet, als dies früher der Fall gewesen sei.

