Das dynamische westaustralische Goldexplorationsunternehmen Spitfire Materials Ltd. (ASX: SPI; WKN: A0M6KQ; ISIN: AU000000SPI6) setzt einen bedeutenden Entwicklungsschritt in der Unternehmensgeschichte. Aphrodite Gold Ltd. (ASX: AQQ) wird in das Unternehmen Spitfire Materials eingebracht. Durch Aphrodite Gold und deren gleichnamigen weit entwickeltes Goldprojekt steigt der Status von Spitfire Materials von einem Explorer zu einem fortgeschrittenen Entwickler, mit der Möglichkeit, früher als bislang angedacht, in Produktion gehen zu können. Warum ist diese Nachricht so bedeutend? Aphrodite Gold Ltd. besitzt rd. 65 km nördlich von Kalgoorlie, DEM Minenhauptort in Westaustralien, mit dem Goldprojekt Aphrodite Gold ein sehr weit entwickeltes Areal. Der Status der PFS (Vorwirtschaftlichkeitsstudie) ist erreicht, viele maßgebliche Genehmigungen sind vorhanden, und es existiert eine werthaltige Ressource. Die nachstehende Grafik zeigt den Standort, die Nähe zu Kalgoorlie, aber auch die relative Nähe zum Hauptprojekt Mulwarrie von Spitfire Materials. Abb1: Standort des neuen Projektes, Quelle: Spitfire Materials Schon alleine durch die Nähe zum Mulwarrie-Projekt ergeben sich mehrfache Synergien, die für Spitfire Materials vorteilhaft sind. Die bisherige Ressourcenschätzung, die sich nach Bohrungen von rd. 200.000 Bohrmeter ergab, zeigt noch nicht alles. Bis dato bestehen, gemäß einem Ressourcenmodell aus 2017, folgende Werte: 13,01 Mio. Tonnen mit 3,0 g Gold je Tonne für 1,260.000 Unzen Gold. Davon sind 650.000 Unzen zu 7,0 g Gold je Tonne als Untergrundressource vorhanden. Jedoch schlummert noch großes Potential auf dem Areal, da speziell im Untergrund bei Weitem noch nicht alle Vorkommen erschlossen sind. Bislang wurden Messungen nur bis in eine Tiefe von rd. 350 Meter vorgenommen, aber man vermutet bis in eine...

