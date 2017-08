Berlin - Wer denkt, PropTech stecke noch in den Kinderschuhen, hat recht. Immobilien-Management-Lösungen konzentrieren sich bisher ausschließlich auf eine Effizienzverbesserung im Immobilienmanagement und setzen nicht bei den Bedürfnissen der Bewohner und Besitzer an. Hinzu kommt, dass Daten und Vorgänge bei einem Wechsel der Hausverwaltung verloren gehen. Die Internet-Profis Bruno Acar und Anton Skorokhod wollen das ab sofort ändern mit der Digitalisierung von Wohnobjekten durch HomeBeat.Live.

HomeBeat.Live hat einen einzigartigen und umfassenden Ansatz:

TransparenzSchwerfälligkeiten in der Sachbearbeitung durch Hausverwaltungen werden vollständig überwunden wenn die Bewohner dazu befähigt werden, Vorgänge zeitnah und transparent auf die Agenda zu setzen. Die Hausgemeinschaft bekommt einen Überblick über den Umfang der Maßnahmen, die von der Hausverwaltung übernommen werden. Kurze KommunikationswegeBewohner kontaktieren die jeweiligen Verwaltungsstellen per Knopfdruck. Verwalter profitieren von den schnellen Meldungen zu Störungen im Haus und können sich umgehend um die Bearbeitung kümmern, statt mehrere Bewohneranrufe entgegen zu nehmen und Informationsaushänge zu tätigen. UnabhängigkeitDie Befähigung einzelner Bewohner, gemeinschaftliche Interessen selbstbestimmt anschieben zu können, führt zu einem verantwortungsvollen Miteinander. Die Plattform als feste Infrastruktur für das Gebäude bietet einen kontinuierlichen Zugang zu Informationen und Vorgängen und bleibt unabhängig von Änderungen in der Verwaltungsstruktur. KostenersparnisseProjektentwickler und Hausverwalter können die Lösung ohne zusätzlichen Investitionsbedarf in Betrieb nehmen und ihren Mietern oder Wohnungseigentümergemeinschaften als Serviceleistung anbieten. Bewohner profitieren von zeitnah durchgeführten Wartungsmaßnahmen und sparen bares Geld durch die Vermeidung von Unfällen oder Havariefällen. Der Nutzer ...

