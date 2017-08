Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Basel (pts024/14.08.2017/16:00) - Das Magazin PCtipp hat auch in diesem Jahr Fotodienstleister unter die Lupe genommen und für die August-Ausgabe neun Schweizer Fotobuchanbieter einem Härtetest unterzogen. Ziel des Tests war herauszufinden, bei welchem Hersteller sich das schönste Fotobuch zum besten Preis anfertigen lässt und wer die einfachste Gestaltungs-Software bietet. smartphoto erhielt das Testurteil "gut" und landete unter den drei günstigsten Anbietern für Fotobücher. Mit dem aktuellen Sommerrabatt ist das smartphoto-Fotobuch sogar günstiger als der PCtipp-Preistipp. Besonders erwähnt wurde die Möglichkeit, das Fotobuch nebst den Standardausführungen Hard- und Softcover mit einem Lederlook- oder Leineneinband zu gestalten und dem Produkt so eine persönliche und hochwertige Note zu verleihen. Ebenfalls hervorgehoben wurde der schnelle Upload. smartphoto bietet zum Erstellen der Fotobücher keine Gestaltungssoftware zum Download an, sondern einen betriebssystemunabhängigen Webeditor, welcher dem Kunden die grösstmögliche Systemkompabilität ermöglicht. Dadurch kann der Kunde von überall auf seine Projekte zugreifen und ist nicht an seinen PC gebunden. Auch der Autofill-Assistent schneidet mit einer guten Bewertung ab. Dieser gibt dem Nutzer die Möglichkeit, die Bilder automatisch einzupflegen. Das System erkennt Formate und Gesichter und aufgrund der bestehenden Platzhalter sowie der Gesichtserkennung wandern die Fotos optimal in die Vorlage. Dies reduziert die manuelle Nachbearbeitung und das Fotobuch wird dadurch schneller erstellt. Der Webeditor bietet verschiedene Möglichkeiten zum Optimieren der Fotos. Die Bildbearbeitungsfunktionen ermöglichen es dem Nutzer, die Fotos zu drehen, beschneiden, verschieben oder den Kontrast zu verändern, aber auch eine automatische Bildverbesserung steht zur Verfügung. Das Fazit des Tests zeigt, dass die Anbieter von Fotobüchern in Bezug auf Qualität und Software immer enger zusammen rücken und sich auf sehr hohem Niveau bewegen. Über smartphoto: smartphoto ist eine Marke der Firma smartphoto, die von 1995 bis 2011 unter dem Namen ExtraFilm auf dem Markt tätig war, und innerhalb weniger Jahre zu einem der wichtigsten im Versandhandel tätigen Fotolabore avancierte. Die Firma smartphoto, Tochterunternehmen der smartphoto Group, hat einen starken internationalen Hintergrund. Unter dem neuen Markennamen smartphoto und der Webadresse http://www.smartphoto.ch wird ein umfassender, digitaler Online-Fotoservice angeboten. Digitalfotos können nicht nur als einfache Abzüge auf Fotopapier, sondern zum Beispiel auch als personalisierte Foto-Grusskarten, Foto-Kalender und Foto-Geschenkartikel, Foto-Leinwand oder als Fotobuch bestellt oder gratis in ein Online-Fotoalbum organisiert werden. Alle Fotoprodukte und Fotobücher können direkt online und ohne Software-Download gestaltet und gespeichert werden. Weitere Informationen erhalten Sie gerne von: Karina Barbi | smartphoto AG | Hauptstrasse 70 | Postfach 316 | CH-4132 Muttenz Telefon: + 41 (0) 61 487 77 65 | Mail: Karina.Barbi@smartphoto.com (Ende) Aussender: smartphoto AG Ansprechpartner: Karina Barbi Tel.: +41 61 487 77 65 E-Mail: karina.barbi@smartphoto.com Website: www.smartphoto.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170814024

